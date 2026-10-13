Construção cresce 1,9% em agosto

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o setor da construção registou um crescimento de 1,9% no seu índice de produção em agosto.

Este resultado representa um ligeiro abrandamento de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao ritmo de crescimento verificado no mês anterior.

No que toca aos diferentes segmentos do setor, a construção de edifícios registou uma subida de 1,6%, o que reflete uma perda de fôlego de 0,3 p.p. comparativamente a julho, ao passo que a engenharia civil abrandou para uma progressão de 2,3% em agosto, após ter atingido um crescimento de 3% no mês transato.

No que respeita aos indicadores do mercado de trabalho no setor, o índice de emprego acelerou ligeiramente, avançando 0,1 p.p. para fixar uma subida homóloga de 1,9%. Em sentido inverso, o índice de salários perdeu intensidade ao desacelerar 1,7 p.p., estabelecendo-se num crescimento homólogo de 7,2%.

Numa análise estritamente mensal, o volume de postos de trabalho recuou 0,8%, o que representa uma contração ligeiramente menos acentuada do que os -0,9% observados em agosto de 2025.

Quanto aos gastos com remunerações, esses sofreram uma quebra mensal de 13,9%, uma descida mais acentuada do que o recuo de -12,5% registado no mesmo mês do ano anterior.