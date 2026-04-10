Consumo cresce 16% na Páscoa e restaurantes destacam-se, regista a SIBS

O período da Páscoa trouxe um aumento de 16% no consumo em Portugal. No domingo de Páscoa, a restauração registou mais 20% de transações do que no ano passado.

As contas são da SIBS Analytics e foram partilhadas com as redações, num comunicado. Entre os dias 2 e 5 de abril, o número total de operações cresceu 16%, face à Páscoa do ano passado. Ao mesmo tempo, o valor médio cresceu 15%, para 38 euros.

Especificamente no domingo de Páscoa, o destaque vai para os restaurantes, onde o número de operações subiu 20% e o valor envolvido avançou 12%. O valor médio atingiu 30 euros (mais sete euros do que na semana anterior), em comparação com o período homólogo. Uma em cada quatro transações foram feitas por estrangeiros.

Por distrito, os aumentos mais significativos aconteceram em Viana do Castelo (+19%), Faro (+17%), Viseu (+13%), Aveiro (+9%) e Leiria (+9%). Por outro lado, houve contrações em Lisboa (-10%) e Setúbal (-3%).

No que diz respeito ao MB Way, a SIBS registou um aumento homólogo de 36% no número de operações. Ao mesmo tempo, o valor médio subiu 46%, para 25 euros.