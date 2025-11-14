Consumo de cimento estabiliza até setembro num contexto de "evolução favorável" da construção

O consumo de cimento no mercado nacional totalizou 3,038 milhões de toneladas até setembro, mantendo-se nos níveis de 2024, num contexto de “evolução favorável” dos indicadores globais do setor da construção, anunciou hoje a associação setorial.“O setor da construção acompanha a expansão da economia nacional”, refere a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) na “Conjuntura da Construção – Informação Rápida”, divulgada esta sexta-feira, 14.Segundo a associação, em setembro o desemprego registado no setor manteve a tendência de redução verificada ao longo do ano, com uma quebra de 10% face ao mesmo mês de 2024, “traduzindo uma dinamização do mercado de trabalho”.No mesmo sentido, o ’stock’ de crédito das empresas do setor junto dos bancos, lembra a associação, aumentou 8,6% em termos homólogos, totalizando 6.820 milhões de euros.Quanto ao consumo de cimento no mercado nacional, até ao final de setembro manteve-se em níveis semelhantes aos de 2024, com uma variação de apenas 0,2%.A AICCOPN detalha que, no segmento das obras públicas, “continua a verificar-se uma trajetória de crescimento robusto”: Nos primeiros nove meses do ano, o valor total dos concursos promovidos ascendeu a 8.624 milhões de euros, um acréscimo homólogo de 33%.No mesmo período, os contratos de empreitada celebrados através de concursos públicos atingiram 5.345 milhões de euros, impulsionados “em larga medida” pela celebração do contrato da Linha de Alta Velocidade Porto–Oiã, no montante de 1.661 milhões de euros.Quanto ao segmento habitacional, entre janeiro e agosto de 2025 foram licenciados 27.295 fogos em construções novas, o que corresponde a um crescimento homólogo de 23,1%.A área licenciada para habitação registou uma variação positiva de 18,1%, enquanto a área licenciada para edifícios não residenciais recuou, “revelando uma evolução assimétrica entre os diferentes segmentos do mercado imobiliário”.Para a associação, os dados fornecidos pelos indicadores globais relativos ao setor da construção evidenciam, assim uma “evolução favorável”. .Governo vai apoiar trabalhadores da construção com alojamento temporário