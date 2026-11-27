A presidente da Região dos Vinhos Verdes disse hoje que apesar da quebra do consumo mundial de vinho, a procura pelos verdes, de baixo teor alcoólico, tem um aumento, em contraciclo com a retração do mercado.

“Apesar de o consumo de vinho estar difícil internacionalmente, (...) porque a procura está a diminuir ou a divergir para outros tipos de produtos, o consumo está a aumentar nos vinhos brancos, mesmo no mercado em retração”, afirmou Dora Simões.

A presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), que falava aos jornalistas à margem da iniciativa “Vinhos Verdes Insights: balanço vinícola de 2026”, acrescentou que a região “está particularmente bem posicionada para responder às novas tendências de consumo, não apenas pelo perfil tradicional dos Vinhos Verdes, mas também pela diversidade de estilos que tem desenvolvido”.

“O vinho verde clássico, ligeiramente gaseificado e com baixo teor alcoólico, continua a encontrar espaço no mercado, mas cresce igualmente a procura por brancos tranquilos, incluindo vinhos com capacidade de estágio”, observou.

A responsável que falava em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, na Estação Vitivinícola Amândio Galhano (EVAG), que reuniu enólogos, produtores e técnicos da Região Demarcada do Vinhos Verdes, destacou ainda o “interesse mundial dos mercados internacionais pela casta Alvarinho”, considerando “que se trata de uma oportunidade que a região deve saber aproveitar”.

“A conjuntura está muito melhor para nós do que para outros e temos de facto de nos concentrar naquilo que é necessário fazer. Temos de pegar nesta casta, porque está muito alicerçada na região dos vinhos Verdes”, afirmou.

Para Dora Simões, outros fatores para esta tendência são “o aumento da produção em 2026, a eficiência das vinhas, o desempenho das exportações e a necessidade de preparar a região para o futuro.

“Prevemos um aumento da produção, aliás, verificável em todo o país praticamente, de vinho para a Denominação de Origem Protegida ou Indicação Geográfica Protegida (DO/IG). No ano passado, foram produzidos 100 milhões de litros de vinho e, este ano, só em vinho apto a ser produzido como DO ou IG, vamos ter entre 2,2 e 2,3 milhões de litros de vinho”, especificou.

Apesar das dificuldades que o setor enfrenta à escala internacional, as exportações dos Vinhos Verdes continuam a apresentar um comportamento positivo em alguns dos principais mercados, nomeadamente os Estados Unidos, Brasil e o Reino Unido.

Apesar do atual contexto favorável aos vinhos brancos, Dora Simões alertou que a região não pode ficar dependente desta tendência. Os “hábitos de consumo são cíclicos e aquilo que hoje representa uma vantagem competitiva poderá não ter a mesma importância daqui a alguns anos”.

Segundo Dora Simões, a CVRVV “está a desenvolver ensaios de micro vinificação com castas autóctones da região, procurando identificar variedades e perfis de vinho que possam responder às preferências dos consumidores a médio e longo prazo”.

Os resultados destes ensaios, apresentados no âmbito do fórum Vinhos Verdes Insights, permitem aos produtores conhecer novas possibilidades antes de tomarem decisões de plantação.

Questionada sobre o impacto das alterações climáticas na produção de vinho, a diretora técnica da Estação Vitivinícola Amândio Galhano, Tânia Rodrigues, explicou que, apesar de ainda não ser possível identificar um padrão climático constante, existem diferenças significativas quando comparadas as condições atuais com as de há cerca de 15 anos.

“A temperatura está a aumentar e a precipitação não está necessariamente a aumentar nem a diminuir, mas está mais concentrada nos períodos do inverno”, referiu.

Um dos efeitos mais visíveis destas mudanças é a antecipação das vindimas. Segundo Tânia Rodrigues se, anteriormente, a colheita das uvas podia decorrer em outubro, atualmente esse cenário é praticamente impensável para a produção de vinhos secos, tradicionais da região”.

O diretor de Sustentabilidade I&D Academia, Alexander Cornejo, apresentou seis projetos em curso na região que "procuram modernizar o setor vitivinícola através da utilização de inteligência artificial, ferramentas digitais, investigação científica e sistemas de monitorização inteligente.

Pretendem melhorar a sustentabilidade ambiental, reduzir os custos e a utilização de produtos fitofarmacêuticos, aumentar a eficiência dos processos de certificação e reforçar a capacidade de prevenção e controlo de pragas e doenças.