O Continente lidera, a Mercadona conquista mais compradores, e o Pingo Doce e o Lidl continuam a reforçar as suas posições no mercado, combinando ganhos de quota com cabazes mais valiosos. Estas são as principais conclusões da nova edição do Worldpanel ao Dia, da Worldpanel by Numerator, divulgadas esta terça-feira, 17 de novembro.

Segundo a informação remetida pela empresa global de dados sobre o consumidor, referente à análise dos 12 meses terminados a 4 de outubro, o Continente mantém a liderança do mercado português de bens de grande consumo para o lar, com uma quota de 27,5%. Já o Pingo Doce consolida a segunda posição, passando para 22,0%, enquanto o Lidl apresenta o maior ganho de quota entre as insígnias analisadas, de 12,8% para 13,7%.

Finalmente, a Mercadona também cresce, embora de forma mais moderada, para 7,4%. De acordo com a Worldpanel by Numerator, a insígnia espanhola continua a conquistar compradores em Portugal, mas enfrenta dificuldades em transformar essa maior presença em cabazes de maior dimensão. Esta cadeia de supermercados aumentou a sua penetração de 59,5% para 61,7% nas primeiras 40 semanas de 2026, mas o gasto médio por visita diminuiu de 29,99 euros para 29,10 euros, diz o comunicado.

Em contrapartda, avança, o Pingo Doce e o Lidl continuam a reforçar as suas posições no mercado, combinando ganhos de quota com cabazes mais valiosos.

Ou seja, tal como se verificara no primeiro trimestre analisado, os resultados evidenciam diferenças na capacidade dos retalhistas para transformar a atração de compradores em valor.

“O mercado português continua muito competitivo e os resultados mostram que atrair compradores, por si só, não é suficiente para garantir um crescimento sustentado. A capacidade de aumentar a frequência de compra e aumentar o valor dos cabazes é cada vez mais importante. É precisamente aqui que encontramos diferenças entre as insígnias, com estratégias que estão a produzir resultados distintos”, afirma Marta Santos, country manager da Worldpanel by Numerator Portugal.

Nesta análise, a Worldpanel by Numerator conclui ainda que as marcas de fabricante ganham relevância nas estratégias do retalho, sublinhando que "a forte ligação dos consumidores portugueses às marcas de fabricante continua a ser um fator relevante para as estratégias de sortido".

Ainda assim, as marcas da distribuição continuam a crescer. “Nas primeiras 40 semanas de 2026, as marcas próprias representaram 48,4% do valor das compras de bens de grande consumo em Portugal, excluindo produtos frescos, acima dos 47,9% registados no período homólogo”, avança, indicando contudo que a evolução não é uniforme entre os retalhistas.

Na Mercadona, as marcas próprias continuam a representar a grande maioria das vendas, com um peso de 89,7%. O Lidl reduziu o peso das marcas próprias nas vendas para 75,1%. Já no Pingo Doce, o indicador manteve-se estável nos 41,3%, apesar do aumento da penetração das marcas próprias de 80,8% para 81,8%.

A análise do mercado conclui ainda que os retalhistas com maior utilização de programas de fidelidade tendem também a apresentar níveis superiores de fidelidade em valor.

Os dados são da Worldpanel by Numerator, uma empresa global de dados sobre o consumidor que recolhe informação de mais de meio milhão de lares em 54 mercados, representando mais de 6 mil milhões de consumidores em todo o mundo.