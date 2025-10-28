DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Cooperativas "são essenciais para a democracia na economia", diz Giuseppe Guerini

A justiça nas sociedades depende, em grande medida, das cooperativas, diz o presidente da Cooperatives Europe, numa cimeira internacional que junta responsáveis do setor, em Torres Vedras.
Giuseppe Guerini, na Global Innovation Coop SummitReinaldo Rodrigues
As cooperativas "são essenciais para a democracia na economia", na medida em que podem tornar as sociedades mais justas.

A garantia foi feita por Giuseppe Guerini, presidente da Cooperatives Europe, na Global Innovation Coop Summit, que está a decorrer em Torres Vedras. O evento junta alguns dos responsáveis de maior peso no segmento do cooperativismo, que chegam de todo o mundo para um evento que é realizado, pela primeira vez, em Portugal.

Na perspetiva do responsável, as cooperativas desempenham "um papel muito importante, talvez mais hoje do que no passado", salienta. O próprio lidera uma organização que junta cooperativas dos mais variados setores e, neste contexto, explica que o setor privado tem, na atualidade, uma responsabilidade acrescida.

Guerini sublinha que o setor representa "uma parte da sociedade que ainda vê o ser humano como estando no centro, de um ponto de vista económico e social", o que significa que o bem-estar das populações deve ser a principal prioridade, de acordo com o próprio.

Global Innovation Coop Summit 2025 (GICS)
Giuseppe Guerini, na Global Innovation Coop Summit
Manuel José Guerreiro: "As cooperativas não nasceram para a globalização. Nasceram para as suas comunidades"
Global Innovation Coop Summit 2025
cooperativismo

