Corcoran Atlantic entra no mercado imobiliário de luxo em Portugal com escritório em Lisboa

A Corcoran Atlantic, afiliada do grupo imobiliário americano Corcoran, inaugurou o seu primeiro escritório físico em Portugal na Avenida da Liberdade, em Lisboa, marcando a entrada oficial da marca no mercado nacional.A nova operação vai dedicar‑se à comercialização de imóveis de luxo e de novos empreendimentos em Lisboa, Porto, Comporta, Algarve e Madeira, apoiada pela rede internacional da Corcoran e pela área especializada em lançamentos, Corcoran Sunshine. A presença da marca visa captar procura internacional e servir promotores e proprietários locais interessados no mercado de gama alta.Este passo resulta da crença de que é possível "posicionar Portugal como um destino global de excelência", afirmam as famílias Berda e Sousa, sócias fundadoras da Corcoran Atlantic. Pamela Liebman, presidente e CEO do Corcoran Group, sublinha que "Portugal não é apenas um lugar maravilhoso para viver — é também uma escolha inteligente para investir".A operação será dirigida por Hugo Santos‑Ferreira, nomeado CEO, que sublinha o objetivo de elevar o padrão de serviço no segmento de luxo. O foco "será oferecer uma experiência excecional a cada cliente, apresentando os melhores imóveis que o mercado tem para oferecer", refere em comunicado de imprensa.