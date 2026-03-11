Cork Supply e BPI repetem parceria sustentável com nova obrigação de 10 milhões até 2032

O BPI assessorou a Cork Supply na emissão de um empréstimo obrigacionista sustentável de dez milhões de euros, com vencimento em 2032, cuja remuneração está indexada ao cumprimento de metas de sustentabilidade da empresa.

Segundo o segundo maior grupo corticeiro nacional, o instrumento segue a Sustainability‑Linked Bond Framework da Cork Supply e vincula‑se a dois objetivos. Um deles passa por reduzir as emissões diretas (scope 1) e as indiretas relacionadas com consumo de energia (scope 2) em pelo menos 35% até 2027, relativamente a 2022. O outro prende-se com a implementação, até 2027, de um mínimo de 15 iniciativas do programa We Care, focado no bem‑estar, saúde e segurança dos colaboradores.

Esta é a segunda operação sustentável entre as duas entidades, sucedendo a um empréstimo obrigacionista de idêntico montante lançado em 2023, com maturidade em 2029.

A empresa, que produz rolhas premium para vinhos e bebidas espirituosas, afirma que a transação reforça a ligação entre o custo de financiamento e o desempenho em matéria ambiental, social e de governação.

"A sustentabilidade é central à nossa natureza e à forma como conduzimos os negócios", declarou Jochen Michalski, fundador da Cork Supply e presidente do Harv 81 Group, ao qual pertence.

Segundo a Cork Supply, o financiamento apoiará a aceleração do recurso a fontes de energia renovável na produção.

Do lado do BPI, a operação enquadra‑se na prioridade estratégica de financiamento sustentável do banco para 2025‑2027, que prevê a mobilização de 4,4 mil milhões ao longo do triénio.