Couto estuda construção de nova fábrica com museu e loja

A Couto, fabricante do inesquecível restaurador Olex e da icónica pasta dentífrica com o mesmo nome, quer uma nova fábrica, onde possa também ter um espaço museológico e uma loja. A empresa, que este ano está a comemorar 105 anos, debate-se com falta de espaço nas atuais instalações industriais, em Vila Nova de Gaia, o que tem impedido o crescimento do negócio. O projeto está delineado, o investimento contabilizado - entre 1,5 a dois milhões de euros -, estando atualmente em avaliação possíveis localizações, adiantou Cláudia França, diretora técnica da Couto. A deslocalização é um imperativo, pois de outra forma a marca não consegue dar resposta ao mercado. Como contou, a Couto recebeu um empresário sul-coreano que pretendia fazer uma grande encomenda da pasta dentífrica, mas a capacidade da pequena unidade impediu a venda..A pasta dentífrica Couto, outrora medicinal (as regras da União Europeia relativas a produtos de cosmética obrigaram a retirar do rótulo esta menção), é o produto mais vendido da empresa. São cerca de 700 mil bisnagas pretas e amarelas que anualmente são produzidas na unidade de Gaia. A Couto garante 85% da sua faturação, que nos últimos três anos tem rondado um milhão de euros, com este produto concebido em 1932 em ambiente farmacêutico para combater gengivites e a periodontites. Segundo Cláudia França, "os resultados estão comprovados", a composição da pasta, onde se destaca o clorato de potássio, ajuda a resolver estes problemas de gengivas. Já "em cáries, não vai atuar, porque não tem flúor". Mas no entretanto a empresa já deu solução a esta falha..Alexandra Gomes da Silva, que no ano passado assumiu a liderança da Couto, marcou o início da sua administração com o lançamento da pasta com flúor em embalagem vintage que remete para a tradicional. Foi mais um passo na expansão do portfólio de produtos de cosmética da histórica empresa portuguesa. Atualmente, a Couto produz e comercializa na sua loja própria no Porto e no seu canal digital, a que soma os vários pontos de venda distribuídos pelo país, água de colónia, after shave, sabonetes, cremes de rosto, barbear, hidratar, entre outros. A empresa também apostou nos coffrets (embalagem com dois ou mais produtos de perfumaria e/ou cosmética) potenciando a imagem e as cores que distinguem a marca e também os azulejos portugueses. Nos últimos anos, e aquando da celebração de datas históricas, aproveita para lançar novos artigos. A 29 de junho, quando completou 105 anos, estreou no mercado um novo coffret e um sabonete enriquecido com óleo de amêndoas doces..Com a capacidade de produção limitada, a Couto ainda não teve oportunidade para se lançar à conquista de novos mercados. Atualmente, as exportações estão limitadas às vendas da loja online, que está aberta a toda a Europa. De acordo com Cláudia França, o volume de negócios obtido no exterior vale cerca de 5% da faturação anual. Como realçou, "todas as semanas recebemos solicitações para vender para fora", mas sem uma nova fábrica a Couto está impedida de encetar novos voos. E também de fortalecer o legado centenário que este ano passou para as mãos de Alexandra Gomes da Silva, após o falecimento do seu marido e proprietário da empresa Alberto Gomes da Silva.