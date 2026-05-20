CP abre concurso de 504 milhões para renovar frota de alta velocidade

A CP lançou um concurso limitado por prévia qualificação para adquirir e manter comboios de alta velocidade, com um valor base de 504 milhões de euros (sem IVA).

O procedimento abrange a compra de 12 automotoras destinadas ao transporte de passageiros, fornecimento de peças e sobresselentes, ferramentas especiais e a prestação de manutenção integral pelo vencedor durante 24 meses a partir da receção provisória da primeira unidade.

O concurso inclui ainda opções que permitem à CP adquirir até mais oito unidades e contratar manutenção adicional.

As candidaturas terão de cumprir requisitos mínimos de capacidade técnica e financeira, sendo que o júri dispõe de 44 dias, após o fim do prazo de apresentação, para decidir sobre a qualificação dos concorrentes. As propostas devem ser entregues até 2 de julho e o preço representa 25% do peso na decisão final.

Em janeiro, o Executivo autorizou a compra até 20 automotoras, integrando no envelope total de 584 milhões de euros um montante de 45 milhões para construção de oficinas e aquisição de equipamentos que assegurem a manutenção e a operacionalidade dos novos comboios.

Este investimento enquadra‑se na preparação da futura linha de alta velocidade Porto–Lisboa, cujo objetivo é reduzir o tempo de viagem entre as duas cidades para 1h15m até 2032.

Paralelamente decorre outro concurso ligado ao troço Oiã–Soure, cujo prazo de entrega de propostas termina a 25 de maio.