Crédito Agrícola capta 500 milhões em dívida sustentável

O Grupo Crédito Agrícola emitiu 500 milhões de euros em títulos sénior preferenciais ligados à Sustentabilidade Social no mercado internacional, no âmbito do seu Programa EMTN.

A emissão, com maturidade a cinco anos (vencimento em janeiro de 2031) e liquidação prevista para 29 de janeiro de 2026, teve um preço de emissão de 99,62% e um cupão anual de 3,250% nos primeiros quatro anos, passando depois para taxa variável (Euribor 3 meses + 88 pb).

A Moody’s atribuiu a estas obrigações o rating investment grade “Baa2”.

A operação registou forte afluxo de procura: o livro de ordens fechou em cerca de 2,7 mil milhões de euros, mais de seis vezes o montante ofertado, com participação de mais de 150 investidores institucionais.

Na alocação final, 63% foi subscrito por gestoras de activos e 16% por entidades bancárias, com predominância geográfica da França (29%), Reino Unido (25%) e Ibéria (20%).

Os recursos destinam‑se a financiar e/ou refinanciar ativos sociais elegíveis segundo o Green, Social and Sustainable Framework do Grupo, reforçando o posicionamento do banco na banca sustentável.

Em comunicado, a instituição refere que a elevada procura e a diversificação da base de investidores traduzem confiança na solidez, liquidez e perfil de risco‑retorno do Crédito Agrícola, ao mesmo tempo que apoiam o financiamento de projetos com impacto socioeconómico local.

BofA Securities atuou como Global Coordinator, com BNP Paribas, Commerzbank, Morgan Stanley e Natwest como joint lead managers.