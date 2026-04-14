Crescimento da produção na construção abranda em fevereiro para 0,4%

O índice de produção na construção abrandou para 0,4% em fevereiro, em termos homólogos, menos 1,0 pontos percentuais do que em janeiro, divulgou esta terça-feira, 14, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dois elementos que compõem este índice tiveram variações homólogas em sentidos opostos.

No segundo mês do ano, a taxa de variação homóloga na construção de edifícios recuou 0,8%, enquanto a da engenharia civil foi de 2,2%, valores inferiores aos registados em janeiro, que foram, respetivamente, de 0,4% e 3,0%.

Quanto ao contributo que tiveram para a composição do índice, a engenharia civil contribuiu com 0,9 pontos percentuais, contra 1,2 pontos um mês antes, e a construção de edifícios para um défice de 0,5 pontos percentuais, contra uma subida de 0,2 pontos no mês anterior.

Em termos de variação em cadeia, o índice de produção na construção cresceu de uma contração de 1,5% em janeiro para uma descida de 0,3%. Neste campo, a construção de edifícios baixou 0,6% e a engenharia civil cresceu 0,2%.

No mês em análise, o índice de emprego abrandou 0,7 pontos percentuais para 2,1% e o das remunerações recuou 1,3 pontos percentuais, para 6,5%.

A variação mensal do índice de emprego foi 0,4% (1,1% em fevereiro de 2025), enquanto a das remunerações se situou em 1,6% (2,9% no mesmo mês de 2025), refere o INE.