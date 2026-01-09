Criação de emprego nos EUA cai para o nível mais baixo desde a pandemia

A criação de empregos nos EUA ficou abaixo das expetativas, em dezembro. Em causa estão os números mais baixos desde os anos 2020.No último mês de 2025 surgiram 50 mil novos postos de trabalho não-agrícola, o que significa um decréscimo face a novembro (56 mil) e uma força do mercado de trabalho abaixo do esperado pelos analistas do Dow Jones (apontavam a 73 mi).Ora, desde o ano de 2020, fortemente marcado pela pandemia, que a economia mais forte do mundo não registava números tão baixos naquele indicador, para os meses de dezembro. De resto, em dezembro de 2024 foram criados 323 mil novos empregos.Por outro lado, a taxa de desemprego recuou um ponto percentual (p.p.), até aos 4,4% (as estimativas apontavam para estabilidade em 4,5%)..Défice comercial dos EUA desce para 25 mil milhões, o nível mais baixo desde 2009\n\n.Os dados dão força à ideia que já existia entre a generalidade dos analistas sobre a decisão a ser tomada pela Reserva Federal (Fed) no final de janeiro.Os responsáveis do banco central dos Estados Unidos deverão decidir pela manutenção dos juros de referência no nível atual. Recorde-se que a reunião de dezembro trouxe um corte de 25 pontos base (p.b.), que deixou as taxas entre 3,5% e 3,75%..Após tarifas e ajustes, exportações brasileiras para os EUA mostram cinco meses de queda sustentada\n\n