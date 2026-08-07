Criação de empresas em Portugal cai 4,2% até julho

No primeiro semestre do ano foram constituídas cerca de 32.300 novas sociedades em Portugal, uma queda de 4,2% face a igual período do ano passado, revela o barómetro da Informa D&B.

No mesmo período encerraram quase 7.000 empresas e abriram‑se 1.216 novos processos de insolvência (+5%).

Dos quase 7.000 encerramentos no período, 51% pertencem a serviços empresariais, retalho, serviços gerais e alojamento/restauração. Nas insolvências, sobem com maior intensidade atividades imobiliárias (+107%) e restauração (+23%); quase 25% dos novos processos incidem sobre têxtil/moda e construção.

A maior parte dos encerramentos distribui‑se pelas áreas urbanas de maior concentração empresarial.

Desde agosto do ano passado e até à data fecharam 14.372 empresas, menos 8,6% do que no período homólogo.

Já a desaceleração na criação de empresas instala‑se desde o início de 2026, segundo a Informa D&B, e aproxima os registos à média dos últimos anos, depois do forte crescimento verificado em 2025.

Quatro sectores — serviços empresariais, construção, serviços gerais e atividades imobiliárias — explicam 59% das constituições nos sete meses iniciais de 2026 (19.024 novas sociedades).

Apenas a construção e as tecnologias da informação e comunicação registaram aumentos homólogos: construção +12% (4.818 novas sociedades), com forte dinamismo em Lisboa, Porto, Braga e Setúbal; TIC +5,1% (2.400), dominadas por consultoria informática e programação. Agricultura e pecuária sofreu a maior quebra: −34%.

Quase todos os distritos registaram menos constituições até 31 de julho. As exceções foram Santarém (+3,3%), Coimbra (+2,1%) e Vila Real (+1,1%).