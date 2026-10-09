Criação de novas empresas em Portugal recua 3,2% até setembro

Portugal registou a criação de 40.266 novas empresas desde o início do ano e até setembro, representando uma diminuição de 3,2% em relação ao mesmo período de 2025.

A maioria dos setores registou um decréscimo, sugerindo uma possível retração em relação ao recorde histórico de 2025, segundo um estudo da Informa D&B.

No entanto, a Construção e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) desafiaram a tendência, mostrando crescimento.

O setor da Construção, com 6.065 novas empresas (+13%), continua a prosperar, impulsionado pela intensa procura imobiliária em grandes centros urbanos como Lisboa e Porto.

As TIC também apresentaram crescimento, com 3.010 novas empresas (+5,6%), destacando-se as áreas de consultoria e programação informática, que têm crescido 18% ao ano desde 2020.

Por outro lado, setores como Agricultura e Pecuária (-29%), Alojamento e Restauração (-11%), Retalho (-11%) e Transportes (-11%) enfrentam declínios significativos na criação de novas empresas.

Geograficamente, apenas o Oeste e Vale do Tejo mostraram um ligeiro aumento (+1,7%) na constituição de empresas, com Santarém a liderar esta tendência.

Paralelamente, mais de 9.000 empresas encerraram atividades até setembro, principalmente nos setores de Serviços Empresariais, Retalho e Alojamento e Restauração, concentrando-se nos distritos de Lisboa e Porto.

De setembro de 2025 até ao momento atual, houve uma redução de 7,9% nos encerramentos, totalizando 14.519 empresas fechadas. Contudo, alguns setores, como a Fabricação de Calçado (+39%) e Atividades Especializadas de Construção (+5,4%), registaram aumentos nos encerramentos.