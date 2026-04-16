Crise energética. "Europa só tem reservas de jet fuel para seis semanas", alerta AIE

À Europa sobra jet fuel para "seis semanas, ou algo parecido", diz Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE).

Segundo o próprio disse à agência AP, o cenário atual levanta o risco de as transportadoras aéreas precisarem de cancelar voos "em breve", caso a oferta de combustível para a aviação continue em baixo. Em causa está "a maior crise energética que alguma vez enfrentamos", assinalou.

Em causa está o bloqueio do estreito de Ormuz. "A situação é realmente crítica e terá grandes implicações para a economia global", sublinhou. À medida que a guerra se estende, "o crescimento económico e a inflação" agravam-se ainda mais, assinalou, antes de dar exemplos das consequências diretas para empresas e consumidores.

O cenário envolverá, por isso, "preços mais altos da gasolina, preços mais altos do gás, preços altos da eletricidade", acrescentou.