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Crise energética. "Europa só tem reservas de jet fuel para seis semanas", alerta AIE

A guerra no Médio Oriente e o fecho do estreito de Ormuz provocam um corte na oferta de combustível para aviões. A escassez afeta a operação das transportadoras que arriscam ter que cancelar voos.
Crise energética. "Europa só tem reservas de jet fuel para seis semanas", alerta AIE
FOTO: Igor Martins / Global Imagens
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À Europa sobra jet fuel para "seis semanas, ou algo parecido", diz Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE).

Segundo o próprio disse à agência AP, o cenário atual levanta o risco de as transportadoras aéreas precisarem de cancelar voos "em breve", caso a oferta de combustível para a aviação continue em baixo. Em causa está "a maior crise energética que alguma vez enfrentamos", assinalou.

Em causa está o bloqueio do estreito de Ormuz. "A situação é realmente crítica e terá grandes implicações para a economia global", sublinhou. À medida que a guerra se estende, "o crescimento económico e a inflação" agravam-se ainda mais, assinalou, antes de dar exemplos das consequências diretas para empresas e consumidores.

O cenário envolverá, por isso, "preços mais altos da gasolina, preços mais altos do gás, preços altos da eletricidade", acrescentou.

Crise energética. "Europa só tem reservas de jet fuel para seis semanas", alerta AIE
Guerra afeta o fornecimento de combustível de aviação e companhias aéreas pressionam a UE para intervir
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