DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Cristiano Ronaldo entra no capital do líder da indústria de MMA em Espanha

O capitão da seleção portuguesa entrou na indústria de MMA e é o mais recente acionista do WOW FC. A empresa realiza eventos de artes marciais mistas, com especial foco no mercado espanhol.
Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoFoto: Ivan Del Val
Publicado a

A carteira de investimentos de Cristiano Ronaldo acaba de ganhar um novo capítulo, desta vez nos desportos de combate. O futebolista internacional português entrou no capital da WOW FC (The Way of Warriors FC), líder da indústria de artes marciais em Espanha.

A empresa realiza campeonatos de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês), com especial foco em território espanhol. Conta agora com o investimento do português, que é admirador confesso de desportos de combate.

"O MMA representa valores nos quais acredito verdadeiramente: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. O WOW FC está a construir algo único e poderoso, e estou orgulhoso por juntar-me a este projeto para ajudar a elevar o desporto e inspirar a próxima geração", disse Cristiano Ronaldo.

O capitão da seleção nacional, que joga atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, vai permitir acelerar a expansão da marca, à escala global.

De acordo com Arturo Guillen, CEO Executivo da WOW FC, "a entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento histórico". Neste contexto, "estamos prontos para redefinir o papel que o MMA pode desempenhar na cultura global", salientou o responsável.

O próximo evento do WOW FC em Espanha realiza-se já na sexta-feira, dia 28, em Vitoria-Gasteiz, no Pavilhão Fernando Buesa Arena. O seguinte está agendado para dia 13 de dezembro, na Madrid Arena, que fica situada na Avenida de Portugal.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo leva apenas um jogo de castigo e pode estar no jogo de estreia no Mundial 2026
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar-se na Madeira no próximo verão
Cristiano Ronaldo
MMA
Artes marciais mistas

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt