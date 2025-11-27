Cristiano Ronaldo entra no capital do líder da indústria de MMA em Espanha

A carteira de investimentos de Cristiano Ronaldo acaba de ganhar um novo capítulo, desta vez nos desportos de combate. O futebolista internacional português entrou no capital da WOW FC (The Way of Warriors FC), líder da indústria de artes marciais em Espanha.A empresa realiza campeonatos de artes marciais mistas (MMA, na sigla em inglês), com especial foco em território espanhol. Conta agora com o investimento do português, que é admirador confesso de desportos de combate."O MMA representa valores nos quais acredito verdadeiramente: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência. O WOW FC está a construir algo único e poderoso, e estou orgulhoso por juntar-me a este projeto para ajudar a elevar o desporto e inspirar a próxima geração", disse Cristiano Ronaldo.O capitão da seleção nacional, que joga atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, vai permitir acelerar a expansão da marca, à escala global.De acordo com Arturo Guillen, CEO Executivo da WOW FC, "a entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento histórico". Neste contexto, "estamos prontos para redefinir o papel que o MMA pode desempenhar na cultura global", salientou o responsável.O próximo evento do WOW FC em Espanha realiza-se já na sexta-feira, dia 28, em Vitoria-Gasteiz, no Pavilhão Fernando Buesa Arena. O seguinte está agendado para dia 13 de dezembro, na Madrid Arena, que fica situada na Avenida de Portugal..Cristiano Ronaldo leva apenas um jogo de castigo e pode estar no jogo de estreia no Mundial 2026 .Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar-se na Madeira no próximo verão