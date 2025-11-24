Critical Software e Airbus desenvolvem aplicações aeroespaciais

A Critical Software e a Airbus criaram o projeto ‘Critical FlyTech’, que tem por objetivo desenvolver software embebido e serviços para aplicações aeroespaciais para a Airbus e suas subsidiárias.“Esta joint venture será detida em 51% pela Airbus e em 49% pela Critical Software”, informaram esta segunda-feira, 24, as empresas.Em comunicado enviado às redações, é explicado que esta parceria reforça o investimento da Airbus em Portugal, “combinando a sua grande experiência aeroespacial com a competência comprovada da Critical Software em engenharia de software embebido com segurança crítica”.“A Critical FlyTech, com sede em Coimbra e um escritório em Lisboa, vai reforçar a liderança competitiva da Airbus no setor aeroespacial através da conceção e desenvolvimento de soluções de alta garantia de funcionamento e de software certificável, para sistemas e missões críticas, em vários domínios, incluindo sistemas de aviónica, sistemas de cabine e soluções de conectividade”, descreveram.Liderada por Ricardo Armas, a Critical FlyTech iniciará atividade no início de 2026, com uma equipa de 120 colaboradores, prevendo-se que chegue aos 300 colaboradores até ao final de 2028.“Ao integrar o ecossistema especializado da Airbus e a sua presença global, esta equipa vai reunir competências estratégicas a longo prazo, que são fundamentais para a segurança, desempenho e certificação em todas as plataformas, alinhadas com a crescente complexidade e digitalização dos sistemas aeroespaciais”.Para o ‘chairman’ da Critical Software, Gonçalo Quadros, esta parceria representa um novo capítulo para a construção de “um mundo melhor e mais seguro”.“A Critical FlyTech reflete tudo o que Critical Software sempre representou, a convicção de que uma engenharia de excelência, curiosidade e coragem podem ter um impacto duradouro. Em conjunto com a Airbus, estamos a transformar essa convicção em realidade e a criar tecnologia que não só voa como também inspira", referiu.Para Quadros, ao conjugar as forças da Airbus e da Critical Software, está a ser criado “um novo centro de excelência em software aeroespacial de elevada garantia”.“A nossa missão é clara: disponibilizar soluções tecnológicas que cumprem os mais rigorosos critérios de segurança, fiabilidade e inovação, e que moldam o futuro da aviação, espaço e defesa", destacou Ricardo Armas, que assumirá o cargo de CEO da Critical FlyTech.Já Marc Fischer, vice-presidente senior para Engineering - Cabin & Cargo da Airbus, evidenciou que a Airbus valoriza parcerias com empresas que partilham uma visão transformadora da história.“Esta joint venture permite aproveitar plenamente a agilidade e experiência da Critical Software para fortalecer a nossa base de software embebido num contexto de crescente digitalização aeroespacial. A Critical FlyTech simboliza essa ambição conjunta e reafirma o compromisso de ambas as entidades na inovação aeroespacial", afirmou.A conclusão da operação está sujeita às condições habituais, incluindo as autorizações regulamentares.Fundada em 1998, a Critical Software é uma multinacional de tecnologia especializada em soluções de software e serviços de engenharia para o suporte de sistemas críticos orientados à segurança, à missão e ao negócio de empresas.Atua em setores de elevada garantia, como espaço, aeronáutica, e defesa, e emprega mais de 1.400 pessoas em quatro países (Portugal, Reino Unido, EUA, Alemanha).A Airbus lidera o setor aeroespacial sustentável para “um mundo seguro e unido”, inovando constantemente para fornecer soluções eficientes e tecnologicamente avançadas para defesa e serviços conectados.Na aviação comercial, a Airbus concebe e fabrica aeronaves modernas e economicamente eficientes e serviços associados. A Airbus é também líder europeia em sistemas espaciais, defesa e segurança.Na divisão de helicópteros, a Airbus fornece soluções e serviços eficientes de helicópteros civis e militares em todo o mundo. .Portuguesa Critical Software assina com a Agência Espacial Chinesa