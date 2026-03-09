CT da RTP manifesta apoio a sindicatos e diz que proposta da empresa é inaceitável

A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP manifesta o seu total apoio à posição assumida pelos sindicatos no processo de negociação coletiva em curso, considerando que a proposta apresentada pela empresa "é inaceitável e ofensiva".

Em comunicado, a CT salienta que a proposta, na prática, traduz-se "num forte corte salarial mascarado por um aumento provocatório de 5 euros".

"Não aceitaremos que a pretensa sustentabilidade da empresa seja usada como manobra para degradar condições de trabalho", assevera o órgão representativo dos trabalhadores.

Aliás, "somos nós que, todos os dias, garantimos que a RTP cumpre a sua missão de Serviço Público, muitas vezes com sacrifícios, recursos escassos e equipas reduzidas", prossegue a CT, em comunicado.

O Conselho de Administração "tem de ser claro sobre o que consegue ou não realizar no contexto de asfixiamento promovido pelos governos de [Luís] Montenegro. Não pode tentar resolver o subfinanciamento à custa de quem trabalha", acrescenta a CT.

"Sem condições dignas, o Serviço Público e a obrigação constitucional de o assegurar ficam em risco" e a "Comissão de Trabalhadores acompanhará este processo de forma atenta e firme", remata.

Em 28 de janeiro, na audição regimental na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o ministro da Presidência reiterou ser contra o aumento da Contribuição para o Audiovisual (CAV) que financia a RTP, salientando que os portugueses já pagam impostos a mais.