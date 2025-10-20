CTP preocupada com filas no aeroporto de Lisboa quer esclarecimentos do Governo

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) manifestou-se hoje “muito preocupada” com os problemas de atrasos e longas filas de espera no aeroporto de Lisboa e quer esclarecimentos da ministra da Administração Interna.A CTP adiantou, em comunicado, que está “em contacto permanente com o Governo, estando já agendada uma reunião com a ministra da Administração Interna para exigir esclarecimentos sobre o que se está a passar no aeroporto de Lisboa, devido nomeadamente às falhas do novo sistema europeu de controlo automatizado de fronteiras”.A confederação que representa as empresas do setor do turismo reiterou que estes problemas “constantes” no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, que se vão repetindo desde maio, “colocam em causa a imagem do turismo nacional em particular e do país em geral”.A CTP salientou que a sua preocupação se tem “adensado nos últimos dias, tendo em conta os problemas vividos no aeroporto de Lisboa e de Faro, com longas filas e tempos de espera”.Uma primeira fase do novo sistema europeu de controlo automatizado de fronteiras externas (Entry/Exit System (EES)) entrou em vigor em 12 de outubro, ainda sem recolha de dados biométricos de todos os viajantes de fora do Espaço Schengen, que tem início previsto para o final de novembro.Segundo a CTP, dois dias depois, uma terça-feira, dia de maior fluxo de passageiros extracomunitários, “as falhas nos equipamentos e a falta de recursos da polícia de fronteiras, provocaram mais uma vez o caos no aeroporto de Lisboa”..Ryanair pede reforços nas fronteiras e intervenção do Governo. “A reputação de Portugal está a ser afetada”