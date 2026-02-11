CTT começam programa para recomprar até 5,5 milhões de ações

Os CTT vão comprar até 5,5 milhões de ações próprias até abril do próximo ano, prevendo uma despesa de até 30 milhões de euros para reduzir capital social, comunicou a empresa ao mercado.

No documento, enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na terça-feira à noite, os CTT referem que este programa de recompra abrange até 5.500.000 ações ordinárias, representativas de até 4,1% do respetivo capital a 11 de fevereiro.

Este número corresponde ao “máximo de ações que poderão ser extintas no contexto da redução de capital que constitui a finalidade do presente programa”, que será deliberado pela assembleia-geral.

O programa, com um montante máximo de até 30 milhões de euros, tem início hoje e terminará em 30 de abril do próximo ano.

Os CTT advertem que o programa poderá ser cessado antecipadamente caso se atinja o valor máximo de ações ou pecuniário, bem como por decisão da empresa.

O preço de compra efetivo deverá situar-se “num intervalo de 10%, para menos e para mais, relativamente à cotação das ações da sociedade no mercado regulamentado Euronext Lisbon no fecho da sessão de negociação imediatamente anterior à data de aquisição ou à constituição do direito de aquisição ou atribuição de ações” e não deve ser superior “ao mais elevado de entre o da última operação independente e o da oferta independente de maior montante ao tempo da aquisição na plataforma de negociação”.

O intermediário financeiro encarregue da execução do programa de recompra é a JB Capital Markets.