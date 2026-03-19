CTT e DHL recebem luz verde da UE para joint‑venture ibérica de encomendas

Os CTT anunciaram esta quinta-feira, 19 de março, que a parceria e a joint‑venture celebrada com a DHL eCommerce Espanha, há precisamente um ano três meses atrás, foi aprovada agora pela Comissão Europeia.

A aliança estratégica, entre a CTT Expresso e a DHL eCommerce, visa a distribuição de encomendas em Portugal e em Espanha mediante uma aquisição cruzada de participações e a combinação de redes de entrega de alta eficiência no comércio eletrónico B2B e B2C, incluindo soluções out‑of‑home.

Segundo os CTT, a rede conjunta terá capacidade diária superior a um milhão de envios na Península Ibérica, mercado que, em conjunto, constitui o quarto maior da Europa. O acordo prevê ainda receitas combinadas de mil milhões de euros e a criação de joint ventures em ambos os países para operacionalizar as atividades.

Com a autorização da CE — condição prévia essencial — as partes avançam para as etapas finais da transação, sujeitas à autorização ao abrigo do Regulamento da UE relativo às Subvenções Estrangeiras (FSR) e às habituais condições de fecho. A conclusão da operação está prevista para maio deste ano.

No quadro acordado, a CTT Expresso adquire a DHL eCommerce Portugal e uma participação de 25% na DHL eCommerce Espanha, enquanto a DHL eCommerce obtém 25% da CTT Expresso. Ambas as partes poderão, posteriormente, aumentar as suas participações até um máximo de 49%.

Em Portugal, a CTT Expresso passará a assumir as operações locais da DHL eCommerce, partilhando a responsabilidade pelo tratamento e distribuição de encomendas em todo o território. Em Espanha, o modelo será complementar: a CTT Express concentra‑se nos serviços B2C e a DHL eCommerce nas atividades B2B.

O CEO dos CTT, João Bento, destacou que a parceria junta experiência e valores comuns no setor da logística de encomendas, permitindo à CTT Expresso acelerar o seu crescimento e reforçar a sua posição na Península Ibérica.

Pablo Ciano, CEO da DHL eCommerce, apontou que a aliança pretende criar uma rede de alto desempenho que ofereça qualidade, fiabilidade e valor aos clientes B2B e B2C em ambos os mercados.