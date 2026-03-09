CTT investem dois milhões e criam 350 postos de trabalho com novo centro em Rio de Mouro

Os CTT inauguraram em Rio de Mouro, concelho de Sintra, um novo centro operacional que representou um investimento aproximado de dois milhões de euros e a criação de 350 empregos diretos e indiretos, anunciou esta segunda-feira, 9, a empresa.

A nova unidade suporta a preparação de até 300 rotas de distribuição e processa até 6.000 objetos por hora, o que equivale a cerca de 126 mil itens diários. A infraestrutura destina‑se a servir perto de 900 mil residentes da área, segundo os CTT.

João Bento, o administrador dos CTT, realça que “este investimento permite-nos responder com maior eficiência e qualidade às necessidades dos nossos clientes, demonstrando de forma clara o nosso compromisso contínuo com a modernização e a inovação das operações”.

Trata‑se da segunda abertura de um centro operacional automatizado em Portugal no último ano — depois do lançamento do centro de Algoz em julho — enquanto em Espanha foram postos em funcionamento centros em Málaga, Múrcia e Valência.

Atualmente, a rede na Península Ibérica integra 75 centros operacionais, 31 deles totalmente automatizados e 17 com cobertura para Portugal e Espanha.