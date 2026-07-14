Cuatrecasas assessorou o Bison Bank no processo para se tornar o primeiro banco de criptoativos em Portugal

O Bison Bank passou a ser a primeira instituição em Portugal autorizada a prestar serviços de criptoativos, depois de ter concluído a fusão com a sua antiga filial Bison Digital Assets e de ter formalizado a notificação junto do Banco de Portugal.

Com a operação, o banco integra nos seus serviços a custódia, a troca e a consultoria em criptoativos, deixando de necessitar da entidade‑filha para essas atividades.

A Cuatrecasas assessorou o Bison Bank na estruturação estratégica da operação e na preparação da documentação exigida pelo regulador, incluindo políticas e procedimentos.

O trabalho envolveu uma equipa liderada por Nuno Lima da Luz, com a participação de Joana Mota Agostinho nas matérias tecnológicas e de cibersegurança. A coordenação dos assuntos de regulação financeira esteve a cargo de Paulo Costa Martins, com o contributo de Tomás Gomes da Silva e de Pedro Rodrigues da Silva.

Nuno Lima da Luz salienta que se tratou de uma operação “com um elevado nível de complexidade, uma vez que é a primeira vez que uma entidade, neste caso um banco português, está autorizada a atuar como prestador de serviços de criptoativos em Portugal".

O processo segue uma tendência de integração dos serviços cripto no sistema financeiro tradicional.

Recentemente, a Cuatrecasas também acompanhou o Bison Bank no lançamento da primeira stablecoin portuguesa, a “Bison Bank Electronic Money Token”, reforçando a estratégia do banco na área dos ativos digitais.