CUF investe 35 milhões em hospital na Covilhã e cria 200 postos de trabalho

A CUF vai investir 35 milhões de euros num hospital na Covilhã, previsto para 2027 e que irá criar mais de 200 postos de trabalho, adiantou o grupo, em comunicado.."A CUF deu hoje mais um passo na expansão e consolidação da sua rede nacional de cuidados de saúde", indicou, anunciando o novo hospital CUF, na Covilhã, que vem alargar "o acesso à rede CUF a mais dois distritos - Castelo Branco e Guarda", referiu..O projeto, em parceria com o grupo empresarial Forumlar, irá "disponibilizar, a uma área de influência de cerca de 280 mil habitantes, uma oferta clínica abrangente e diferenciada", sendo que, "a nova unidade hospitalar, com um investimento de 35 milhões de euros, terá uma área de mais de oito mil m2, divididos por três pisos de atividade assistencial, e irá contar com 27 camas de internamento, incluindo uma Unidade de Cuidados Intermédios, duas salas de Bloco Operatório e 34 gabinetes de consulta"..O hospital irá ainda contar "com uma oferta abrangente de especialidades médicas e técnicas", destacou.."Com conclusão prevista para 2027, o Hospital CUF Covilhã irá criar mais de 200 postos de trabalho e ficará localizado nas proximidades do Complexo Desportivo da cidade", referiu ainda o grupo.