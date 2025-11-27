Óculos da Meta com IA têm novo rival chinês. Alibaba lança modelo a partir de 230 euros

A chinesa Alibaba lançou no mercado dois modelos de óculos que funcionam com o modelo próprio de Inteligência Artificial (IA). Estes já estão disponíveis para venda e competem diretamente com os óculos desenvolvidos pela Meta.Os Quark AI Glasses foram anunciados em julho e chegam com dois modelos. O G1 custa 1.899 yuans (231 euros, ao câmbio atual), ao passo que o S1 sai por 3.799 (463 euros). Vão estar inicialmente disponíveis para venda na China.O gigante tecnológico sediado em Hangzhou, China, desenvolveu o dispositivo com o Qwen AI integrado. Trata-se do modelo de linguagem desenvolvido pela empresa (a versão própria do ChatGPT). As lentes funcionam também como ecrãs e os óculos contam com uma câmara integrada. Outras funcionalidades envolvem tradução instantânea, anotações de reuniões geradas pela IA.Esta tecnologia rivaliza com os óculos com IA desenvolvidos pela Meta. Recorde-se que a dona do Facebook, Instagram e Whatsapp lançou o seu modelo, em parceria com a Ray-Ban, em setembro..Facebook lança óculos de realidade virtual a 199 dólares.Robôs humanoides a caminho? Meta acelera aposta com líder da equipa dos 'smart glasses'