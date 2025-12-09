Custos de construção de habitação nova sobem 4,5% em outubro

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 4,5% em outubro face ao mesmo mês do ano passado, com a mão-de-obra a subir 8,3% e os materiais 1,3%, de acordo com dados divulgados esta terça-feira, 9, pelo INE.A variação homóloga do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) situou-se, assim, em 4,5%, um abrandamento de 0,1 pontos percentuais face ao verificado no mês anterior.A subida homóloga dos preços dos materiais subiu 1,3%, mantendo-se face a 1,3% no mês anterior e que compara com 0,0% no mesmo mês do ano passado.Já o custo da mão-de-obra cresceu 8,3%, face a 8,6% em setembro e 9,6% em outubro do ano passado.O INE detalha que entre os materiais que mais influenciaram o aumento do preço estão vidros e espelhos (subida de cerca de 25%) e betão pronto, móveis de cozinha e artigos sanitários (subida de cerca de 5%).Em sentido inverso, verificou-se uma descida de cerca de 5% nos preços com produtos cerâmicos e produtos pré-fabricados de betão.Numa análise em cadeia, a taxa de variação mensal do ICCHN foi de 0,3% em outubro, inferior em 0,4 pontos percentuais face a setembro, tendo o custo dos materiais descido 0,2% e a mão-de-obra aumentado 0,8%..Licenças para construção nova e reabilitação habitacional crescem 9% até agosto\n