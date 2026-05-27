CVC vende participação na Naturgy e ganha quatro mil milhões de euros

O fundo CVC vendeu a participação que detinha na energética Naturgy através de uma colocação acelerada coordenada pelo Goldman Sachs, anunciou esta quarta-feira, 27, a própria energética à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

A operação envolveu a colocação de 107.470.037 ações ordinárias da Naturgy, correspondentes a aproximadamente 11,08% do capital social, a um preço de 28,55 euros por ação, gerando receitas brutas totais de 3,1 mil milhões de euros.

Além disso, o próprio Goldman Sachs adquiriu à CVC cerca de 2,7% de ações adicionais por via de produtos derivados, por um montante aproximado de 900 milhões de euros.

Com estas transações, a CVC desfez‑se da totalidade da sua participação na empresa, que atingia 13,8%.

O fundo entrara no grupo em 2018 — em parceria com a Corporación Financiera Alba — quando comprou 20% do capital à Repsol por 3,8 mil milhões.