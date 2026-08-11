Da Amazon e do Facebook para o futebol? Jeff Bezos e companhia querem comprar um terço do Liverpool

Um consórcio que inclui o fundador da Amazon quer entrar no capital do Liverpool Football Club. Para tal, tem à disposição 1,35 mil milhões de libras, o equivalente a 1,58 mil milhões de euros, para comprar uma participação de 30%.

Caso a transação chegue a bom porto, os novos acionistas estarão a avaliar um dos clube históricos do futebol inglês em 4,45 mil milhões de libras (sete mil milhões de euros).

Segundo reporta a imprensa internacional, o negócio está perto de ficar fechado, mas deverá demorar algumas semanas até que as alterações sejam concretizadas. O grupo de investidores tem estado à conversa com o Fenway Sports Group (FSG), acionista maioritário do clube desde 2010.

De acordo com as contas da Forbes, Jeff Bezos dispõe de uma fortuna de 257 mil milhões de dólares (223 mil milhões de euros, ao câmbio atual). Depois de fundar a Amazon, é hoje presidente executivo da empresa.

Quem também está próximo de se tornar acionista do clube britânico é Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook. O próprio também faz parte do referido consórcio, que é encabeçado por Amit Bhatia, que já foi acionista e diretor no Queens Park Rangers, outro clube inglês.