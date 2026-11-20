A NOS investiu 287 milhões de euros em I&D (Investigação e Desenvolvimento) entre 2023 e 2025. Conta com dezenas de produtos já no mercado ou em fase de protótipo, depois de desenvolver centenas de projetos-piloto.

Numa conversa com jornalistas em que o DN/DV esteve presente, a empresa deu conta de 17 projetos de inovação aberta, associada ao investimento próximo de 50 milhões de euros, desde 2022, em I&D Colaborativa. Esta aposta diz respeito a setores tão diversos como energia, retalho, indústria, mobilidade, saúde, turismo e gaming, a título de exemplo.

Para tal, a NOS faz uso de um leque de tecnologias que envolve a inteligência artificial (IA), Cloud, Internet das Coisas (IoT), Realidade Aumentada e Virtual, drones e satélites, entre outras.

*Em atualização