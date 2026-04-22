Danone regista queda de 2% nas receitas para 6,7 mil milhões no 1.º trimestre

A Danone anunciou uma redução de 2% nas receitas do primeiro trimestre, atingindo 6,7 mil milhões de euros, comparado ao mesmo período de 2025.

Esta queda deve-se em parte à retirada de fórmulas infantis contaminadas por uma toxina.

Em dezembro de 2025, várias empresas iniciaram a recolha de fórmulas infantis devido à presença da bactéria ‘bacillus cereus’, causadora de vómitos e diarreia, levando a investigações sobre possíveis ligações a doenças infantis e mortes.

Apesar do impacto negativo das flutuações cambiais, como a desvalorização do dólar, peso argentino, rupia indonésia e yuan chinês, a receita ajustada da empresa cresceu 2,7%.

A divisão de nutrição especializada da Danone, responsável por alimentos infantis, foi particularmente afetada pela retirada de produtos na Europa e pelas tensões no Médio Oriente.

No entanto, na América Latina, a marca Aptamil e o produto Neocate, dirigido a bebés com alergias, mostraram crescimento significativo. Na região Ásia-Pacífico, a divisão teve um desempenho positivo em fórmulas infantis e nutrição médica.

Globalmente, a receita da nutrição especializada caiu 1,6% em termos absolutos, mas subiu 1,9% em termos ajustados. O segmento de laticínios viu uma queda de 2,3% em termos brutos, mas um aumento de 3,4% em termos ajustados, alcançando 3,3 mil milhões de euros.

Por outro lado, as receitas de água engarrafada diminuíram 1,9% em termos absolutos, mas aumentaram 2,3% em termos ajustados, totalizando 1,1 mil milhões de euros.