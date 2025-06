Diário de um Ambicioso. Chegou a Portugal o primeiro e-commerce hub

Rui Nogueira detalha que o DDUA surge porque quem lá trabalha entende que o que as PME portuguesas com e-commerce precisam "não são (só) anúncios, mas sim, uma equipa com uma visão de 360 graus sobre o negócio, com competências e conhecimentos aprofundados em várias áreas e saiba como alinhá-las em prol do crescimento". Depois de perceber o que cada empresa necessita é definido, em conjunto com as equipas de gestão de negócio de cada uma, a abordagem estratégica, tática e operacional. E depois "fazemos acontecer", afirma.