DBRS prevê que lucros da banca se mantenham sólidos mas menores

A agência de 'rating' DBRS prevê que os lucros da banca se mantenham sólidos no resto de 2026 ainda que mais moderados do que em anos anteriores, segundo um comentário publicado esta quinta-feira, 14.

Sobre os resultados do primeiro trimestre do setor bancário português, a DBRS disse que foram sólidos, sustentados pela manutenção de significativas receitas, forte crescimento no crédito e menores provisões para fazer face a perdas, apesar da incerteza geopolítica.

As receitas líquidas de juros caíram no primeiro trimestre face ao do ano anterior, mas considera a DBRS que "poderão ter atingido o seu ponto mais baixo" e passarão a acrescer em termos homólogos (aliás, na variação face ao trimestre anterior já cresceram).

Já para o total do ano, prevê a DBRS que o lucro se mantenha forte ainda que menor do que em anos anteriores.

"Esperamos que os bancos portugueses mantenham uma forte rentabilidade em 2026, embora o crescimento dos lucros deva ser mais moderado do que em anos anteriores", lê-se na análise.

A DBRS destaca ainda a qualidade dos ativos e capitais dos bancos portugueses, que relaciona com menores créditos problemáticos.