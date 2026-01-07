DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Decathlon Portugal sobe salário mínimo para mil euros brutos

A decisão tem efeitos a partir de 1 de janeiro deste ano, sendo refletida no respetivo processamento salarial.
A Decathlon Portugal subiu no início do ano o salário mínimo para mil euros brutos para trabalhadores com contrato sem termo a tempo inteiro, divulgou esta quarta-feira, 7, a cadeia francesa de artigos desportivos.

“Com a inclusão do subsídio de refeição, qualquer colaborador nestas condições passa a ter um salário bruto mensal garantido de 1.165 euros, a que se poderão ainda somar prémios mensais de performance, refletindo o contributo direto de cada colaborador para os objetivos da empresa”, refere o comunicado.

Para funções intermédias, como “responsáveis de desporto”, a empresa passa agora a pagar 1.350 euros brutos mensais, que, de acordo com a Decatlhon, podem atingir os 1.853 euros com a adição de subsídio de refeição e isenção de horário.

“Estas decisões refletem a nossa convicção de que as pessoas estão no centro do nosso projeto. O talento, o compromisso e a dedicação das nossas equipas são o principal motor da nossa ambição, do nosso desempenho e da nossa transformação estratégica”, referiu o diretor geral da Decatlhon Portugal, José Fonseca, em comunicado.

A Decatlhon conta com mais de 101.000 trabalhadores e 1.750 lojas em todo o mundo. A decisão tem efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, sendo refletida no respetivo processamento salarial.

