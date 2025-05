Decisões e Soluções prepara entrada nos PALOP em 2026

Há cerca de oito anos, decidiu ganhar dimensão com base num modelo semelhante ao franchising. O grupo alargou a sua presença no território nacional e apostou na criação de novas marcas e negócios. Hoje opera no crédito, seguros e mediação de imóveis, mas também no investimento imobiliário, na venda de automóveis usados e, no ano passado, estreou-se nas viagens e turismo. Como salienta Paulo Abrantes, "atuamos em áreas com interesse para a população, onde as pessoas gastam o seu dinheiro, mas sempre na ótica de apresentar as melhores soluções e defender os interesses dos nossos clientes".