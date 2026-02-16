Declarações de falência na UE aumentam 2,5% no quarto trimestre de 2025

O número de declarações de falência na União Europeia (UE) subiu 2,5% no quarto trimestre de 2025 face ao trimestre anterior, indicam dados hoje publicados pelo serviço estatístico comunitário, o Eurostat.

Numa informação divulgada esta segunda-feira, 16, o Eurostat aponta que “o número de declarações de falência aumentou 2,5% em comparação com o terceiro trimestre de 2025”.

O Eurostat precisa que as falências subiram em seis dos oito setores da economia empresarial entre outubro e dezembro de 2025.

Os aumentos mais expressivos registaram-se no alojamento e restauração, com uma subida de 8,6%, seguindo-se o setor da informação e comunicação (+7,9%) e os transportes (+5,6%).

Em contrapartida, o comércio (-3,4%) e as atividades financeiras (-0,7%) foram os únicos setores a apresentar uma redução no número de falências no período em análise.

Ainda no último trimestre do ano passado, os registos de novas empresas na UE cresceram 0,5% face ao terceiro trimestre de 2025, com aumentos em cinco dos oito setores, destacando-se a informação e comunicação (+6,4%) e a indústria (+4,9%).