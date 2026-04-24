DeepSeek desafia concorrentes norte‑americanos com novo modelo de IA

A DeepSeek anunciou esta sexta-feira, 24, a disponibilização da pré‑versão do seu mais recente modelo de inteligência artificial (IA), a série DeepSeek‑V4, divulgando o código‑fonte aberto da solução, numa publicação na rede social WeChat.

A empresa chinesa, sediada em Hangzhou, reforça assim a sua aposta no desenvolvimento de agentes conversacionais avançados.

O modelo chega em duas configurações: DeepSeek‑V4‑Pro, apontado como a versão mais potente, e DeepSeek‑V4‑Flash, concebido para operações menos exigentes e com custos mais reduzidos.

Segundo a tecnológica, as capacidades de agente do DeepSeek‑V4‑Pro foram "significativamente reforçadas" face à geração anterior.

A apresentação segue o impacto que a start-up causou no início de 2025, quando lançou o agente R1, dotado de capacidades de raciocínio avançado e responsável por reações fortes nos mercados, incluindo descidas em ações tecnológicas nos Estados Unidos.

O novo lançamento era aguardado com expetativa global como indicador das ambições chinesas no campo da IA.

A chegada do DeepSeek‑V4 surge numa altura em que concorrentes continuam a aperfeiçoar os seus produtos.

Na quinta‑feira, a OpenAI, nos EUA, revelou o GPT‑5.5, descrito como a mais recente evolução da família que alimenta o ChatGPT, plataforma de IA generativa utilizada por cerca de mil milhões de pessoas a nível mundial.

Em comunicado, a empresa afirma que o novo modelo sobressai na escrita e depuração de código, na pesquisa online, na análise de dados, na criação de documentos e folhas de cálculo, na gestão de software e na alternância entre ferramentas para concluir tarefas.