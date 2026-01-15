Delta Air Lines bate expectativas ao fechar trimestre com lucro operacional de 1,3 mil milhões de euros

A Delta Air Lines divulgou os resultados do 4.º trimestre de 2025, nos quais reporta um lucro operacional de 1,5 mil milhões de dólares (1,29 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), acima do esperado pelo mercado. O lucro ajustado por ação foi de 1,55 dólares (1,33 euros), mas a receita ajustada ficou em 14,606 mil milhões de dólares (12,52 mil milhões de euros), abaixo da previsão de 14,682 mil milhões de dólares.A transportadora informou que o encerramento parcial do governo dos EUA cortou cerca de 200 milhões de dólares (171,5 milhões de euros) ao seu lucro antes de impostos, um efeito negativo relevante nos resultados trimestrais. Para 2026, a Delta antecipa um crescimento da receita suportado por maior oferta de lugares premium, mas a previsão para lucro por ação entre 6,50 e 7,50 dólares fica abaixo do consenso dos analistas de 7,28 de dólares.A empresa anunciou ainda a compra de 30 aeronaves Boeing 787‑10, alinhadas com a sua aposta em clientes de maior rendimento, sendo que as entregas estão previstas a partir de 2031. A Delta aponta para uma estratégia de modernização e expansão internacional, mas o mercado continuará atento à capacidade da companhia de conciliar crescimento com as expectativas dos investidores num setor cada vez mais competitivo. .Delta Air Lines vê compra da TAP pela Air France-KLM como uma “mais-valia”