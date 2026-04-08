Delta Air Lines passa de lucros a prejuízos de 247 milhões no 1.º trimestre

A companhia aérea norte-americana Delta Air Lines registou, no primeiro trimestre, um prejuízo líquido de 289 milhões de dólares (247,13 milhões de euros), prejudicada pela subida acentuada dos custos do combustível, apesar do crescimento das receitas.

Neste período, a Delta Airlines registou um volume de negócios de 15,9 mil milhões de dólares (13,60 mil milhões de euros), um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Em meados de março, o presidente executivo, Ed Bastian, tinha revisto em alta as previsões de volume de negócios, elevando a faixa para 7% a 9% em dados comparáveis, contra 5% a 7% anteriormente, referindo um aumento significativo das vendas, nomeadamente em março.

As vendas foram impulsionadas pelos segmentos “premium, corporativo e fidelidade”, indica o grupo.

Por outro lado, o resultado líquido recuou 529 milhões de dólares (452,53 milhões de euros), passando para o vermelho com um prejuízo de 289 milhões de dólares.

No segundo trimestre, o grupo prevê um lucro antes de impostos de “cerca de mil milhões de dólares (855 milhões de euros)”, apesar de um aumento de mais de 2 mil milhões de dólares (1,71 mil milhões de euros) nas despesas com combustível.

“Embora a recente subida dos preços do combustível esteja atualmente a pesar nos resultados, estou convencido de que este ambiente, no final, reforça a liderança da Delta e acelera a sua capacidade de rentabilidade a longo prazo”, afirmou Ed Bastian em comunicado.

Estes números demonstram “a solidez do modelo económico” da Delta Air Lines, estimam os analistas da TD Cowen numa nota.

A companhia aérea tem a particularidade de possuir a sua própria refinaria.

As despesas relacionadas com a refinaria aumentaram 56% e as relacionadas com o combustível e as taxas inerentes registaram uma subida de 14%.

A empresa já tinha indicado que o aumento dos preços do combustível, associado ao conflito no Médio Oriente, tinha acarretado um custo adicional estimado em 400 milhões de dólares em março.

“A nossa estratégia integrada em matéria de combustível constitui um elemento de diferenciação único, uma vez que a rentabilidade da nossa refinaria compensa parcialmente o aumento das margens de refinação, aos preços atuais, a refinaria deverá trazer um benefício de 300 milhões de dólares para o segundo trimestre”, sublinhou no comunicado Dan Janki, que foi administrador financeiro da Delta Air Lines até ao final de março.

Na terça-feira, foi celebrado um acordo entre o Irão e os Estados Unidos sobre um cessar-fogo de duas semanas em troca da reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado por Teerão desde o início dos ataques norte-americanos e israelitas no final de fevereiro.