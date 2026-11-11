Depressão Charles deixa dois mil clientes sem luz em casa esta madrugada

Dois mil clientes estavam sem energia em casa pelas 7 horas desta quarta-feira. É um dos resultados da depressão Charles, que está a atravessar Portugal Continental.

A informação foi divulgada pela empresa, através de um comunicado enviado às redações. A E-Redes, responsável pela distribuição de eletricidade no país, faz saber que a madrugada "decorreu de forma tranquila, sem perturbações relevantes, com o normal funcionamento da rede de distribuição", pode ler-se.

Os pontos de atendimento da empresa estão encerrados, ao passo que os trabalhos programados de manutenção da rede foram cancelados, por razões de segurança e concentração de meios.

Em contrapartida, para fazer face à tempestade, as equipas operacionais internas e de prestadores de serviços foram "reforçadas", garante.