Depressão Charles interrompeu Web Summit mas CEO diz que Lisboa "beneficiou duas vezes"

A Web Summit começou na segunda-feira e deveria durar quatro dias, mas a depressão Charles obrigou a cancelar a quarta-feira. O CEO, Paddy Cosgrave, apoia a decisão do Governo e diz, entre sorrisos, que "os hotéis devem ter ficado muito contentes".

Numa conferência de imprensa que aconteceu esta quinta-feira, 12 de novembro, o responsável máximo da Web Summit não tem dúvidas de que "a cidade beneficiou duas vezes" do cancelamento. É que os participantes (milhares chegaram de outros países) não se dirigiram ao recinto, pelo que o consumo noutras partes de Lisboa terá aumentado.

Recorde-se que o Governo apelou precisamente ao cancelamento de todo o programa da Web Summit previsto para quarta-feira. Algo que Cosgrave descreve como "a decisão certa", no contexto de todos os alertas meteorológicos. "Apoio a decisão", sublinha, além de elogiar o trabalho da PSP e de "todas as outras agências com as quais trabalhamos [nos últimos dias]" em prol da segurança dos cerca de 70 mil participantes.

O dia acabou por ser "como um dia de verão... na Irlanda", disse, entre sorrisos, o CEO da Web Summit, nascido e criado naquele país do norte da Europa, que conta com um clima mais frio e chuvoso.

Questionado sobre eventuais compensações devidas a startups presentes na cimeira e a quem pagou bilhete, Cosgrave reconhece que terá de haver uma análise "caso a caso", sem levantar o véu sobre o tema. Mas será que os seguros cobrem? "Vamos descobrir", diz o líder.

*Em atualização