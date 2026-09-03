Descidas no preço do leite custam 72 milhões aos produtores em 2026

As descidas no preço do leite registadas desde o início do ano e até dezembro vão custar aos produtores nacionais cerca de 72 milhões de euros, segundo uma estimativa da Aprolep, enviada à Lusa.

De acordo com a Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep), as cooperativas associadas na Lactogal comunicaram no final de julho uma nova descida de 1,5 cêntimos por litro no preço ao produtor a partir de 01 de agosto, em todo o território continental.

Por sua vez, na ilha de S. Miguel, nos Açores, “a Prolacto e a Insulac já responderam com descidas de dois e 1,5 cêntimos por litro, justificando a descida com a situação dos mercados a nível nacional e internacional”.

“Esta descida, entre agosto e dezembro, representa menos 12 milhões de euros para os produtores, a somar aos 60 milhões de euros que já representa, em todo o ano de 2026, a descida de três cêntimos por litro face a 2025”, estimou a direção da Aprolep, em resposta à Lusa.

Para a associação, isto é particularmente grave uma vez que acontece numa altura em que os produtores já se deparam com o aumento do custo dos fertilizantes, rações e do custo da energia.

A associação referiu ainda que alguns produtores temem novas descidas no preço do leite, o que a acontecer seria “um disparate”.

Perante a decisão das cooperativas de descer o valor pago aos produtores, a Aprolep desafiou-as a repor o valor em setembro, o que não se verificou.

“Todos desceram o preço ao produtor, entre 1,5 e dois cêntimos. Os compradores que não tinham acompanhado a descida da Lactogal em agosto desceram agora em setembro, todos em linha”, referiu.

As cooperativas justificaram este decréscimo aos produtores com as condições de mercado, relacionadas com o preço do leite em pó, com a dificuldade em vender leite embalado e com as promoções agressivas.

Os produtores esperam agora uma resposta do Governo sobre a descida do preço, o aumento dos custos de produção, as promoções e a importação de leite francês pelo Intermarché.

A Aprolep vincou ainda que as ajudas anunciadas para os agricultores, ligadas aos fertilizantes e gasóleo, são "claramente insuficientes".

O preço médio do leite comprado a produtores individuais caiu para 0,447 euros por quilograma (kg), o valor mais baixo, pelo menos, desde o início deste ano, segundo dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).

Neste período, o valor mais elevado foi registado em janeiro (0,465 euros por kg).

Antes disso, entre janeiro e março, o preço estava numa trajetória descendente, passando de 0,462 para 0,456 euros por kg.

A partir de abril regressou às descidas, caindo para 0,450 euros em maio e para 0,447 euros em junho.

A Lusa contactou, na terça-feira, a Lactogal e o Ministério da Agricultura, mas ainda não obteve resposta.

Preço do leite para os consumidores cai dois cêntimos desde janeiro

Quanto aos consumidores, estão a pagar menos dois cêntimos por um litro de leite meio gordo, que, em média, atingiu, em julho, 0,89 euros, segundo dados do Observatório de Preços.

Em 26 de janeiro, um litro de leite custava cerca de 0,91 euros, mais dois cêntimos do que o preço médio praticado no mês de julho.

Entre janeiro e fevereiro o valor cobrado por um litro de leite manteve-se estável caindo, em março, para os 0,89 euros, patamar onde ficou por mais dois meses.

Em junho teve uma subida para os 0,90 euros, mas no mês seguinte voltou a ceder.

O preço médio do leite comprado a produtores individuais caiu para 0,447 euros por quilograma (kg), o valor mais baixo, pelo menos, desde o início deste ano, segundo dados do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP).

Neste período, o valor mais elevado foi registado em janeiro (0,465 euros por kg).

Antes disso, entre janeiro e março, o preço estava numa trajetória descendente, passando de 0,462 para 0,456 euros por kg.

A partir de abril regressou às descidas, caindo para 0,450 euros em maio e para 0,447 euros em junho.

As descidas no preço do leite registadas desde o início do ano e até dezembro vão custar aos produtores nacionais cerca de 72 milhões de euros, segundo uma estimativa da Aprolep, enviada à Lusa.

De acordo com a Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep), as cooperativas associadas na Lactogal comunicaram no final de julho uma nova descida de 1,5 cêntimos por litro no preço ao produtor a partir de 01 de agosto, em todo o território continental.

Por sua vez, na ilha de S. Miguel, nos Açores, “a Prolacto e a Insulac já responderam com descidas de dois e 1,5 cêntimos por litro, justificando a descida com a situação dos mercados a nível nacional e internacional”.

“Esta descida, entre agosto e dezembro, representa menos 12 milhões de euros para os produtores, a somar aos 60 milhões de euros que já representa, em todo o ano de 2026, a descida de três cêntimos por litro face a 2025”, estimou a direção da Aprolep, em resposta à Lusa.

Para a associação, isto é particularmente grave uma vez que acontece numa altura em que os produtores já se deparam com o aumento do custo dos fertilizantes, rações e do custo da energia.

A Lusa contactou, na terça-feira, a Lactogal e o Ministério da Agricultura, mas ainda não obteve resposta.