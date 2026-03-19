Despedimentos em massa: IA substitui 38 mil trabalhadores desde o início do ano

O desenvolvimento da Inteligência Artificial está a substituir trabalhadores em algumas das maiores tecnológicas do mundo.

De acordo com dados recolhidos por meios de comunicação social internacionais, as empresas do setor afastaram 38.645 trabalhadores, desde o início de 2026 até meio de março. Em causa está um aumento de 52% (mais 13.200 despedimentos), face a 25.411 registados no período homólogo.

Entre as várias empresas sob análise, a Amazon foi a que despediu mais pessoas no período em análise: 16 mil. Seguem-se a Block (quatro mil), WiseTech (duas mil), ASML, Atlassian, Ericsson (1.600 cada) e Meta (1.500).

Os números dão razão aos especialistas que anteveem reduções significativas nos postos de trabalho do setor tecnológico. Na origem está a capacidade da IA para realizar tarefas que, até há pouco tempo, só podiam ser executadas por seres humanos.

No mesmo sentido, um estudo recente da Universidade de Oxford indicou que 47% dos empregos nos EUA "provavelmente serão informatizados" nas próximas uma a duas décadas.