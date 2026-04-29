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Deutsche Bank com aumento de 7% dos lucros no primeiro trimestre para 1,9 mil milhões

As receitas do banco alemão melhoraram nos primeiros três meses do ano, atingindo os 8,7 mil milhões de euros (um aumento de 2% em comparação com o primeiro trimestre de 2025).
Deutsche Bank com aumento de 7% dos lucros no primeiro trimestre para 1,9 mil milhões
D.R.
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O banco alemão Deutsche Bank anunciou esta quarta-feira, 29, um lucro líquido de 1,9 mil milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 7% face ao ano anterior.

De acordo com o relatório divulgado hoje, o Deutsche Bank especificou que as receitas melhoraram nos primeiros três meses do ano, atingindo os 8,671 mil milhões de euros (um aumento de 2% em comparação com o primeiro trimestre de 2025).

As receitas aumentaram principalmente na banca privada (5%) e na gestão de ativos (10%), mas diminuíram nas finanças empresariais (-3%) e permaneceram inalteradas na banca de investimento.

As provisões para créditos não produtivos aumentaram para 519 milhões de euros (10%) até março, "devido à incerteza macroeconómica".

O presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, afirmou que os resultados do primeiro trimestre representam um "ótimo começo" para a próxima fase da estratégia da instituição bancária.

Sewing acrescentou que "todas as unidades" de negócio contribuíram para a melhoria dos resultados do primeiro trimestre.

As despesas não relacionadas com juros caíram no mesmo período para 5,111 mil milhões de euros (uma redução de 2% em relação a 2025).

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