Deutsche Bank com aumento de 7% dos lucros no primeiro trimestre para 1,9 mil milhões

O banco alemão Deutsche Bank anunciou esta quarta-feira, 29, um lucro líquido de 1,9 mil milhões de euros no primeiro trimestre, um aumento de 7% face ao ano anterior.

De acordo com o relatório divulgado hoje, o Deutsche Bank especificou que as receitas melhoraram nos primeiros três meses do ano, atingindo os 8,671 mil milhões de euros (um aumento de 2% em comparação com o primeiro trimestre de 2025).

As receitas aumentaram principalmente na banca privada (5%) e na gestão de ativos (10%), mas diminuíram nas finanças empresariais (-3%) e permaneceram inalteradas na banca de investimento.

As provisões para créditos não produtivos aumentaram para 519 milhões de euros (10%) até março, "devido à incerteza macroeconómica".

O presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, afirmou que os resultados do primeiro trimestre representam um "ótimo começo" para a próxima fase da estratégia da instituição bancária.

Sewing acrescentou que "todas as unidades" de negócio contribuíram para a melhoria dos resultados do primeiro trimestre.

As despesas não relacionadas com juros caíram no mesmo período para 5,111 mil milhões de euros (uma redução de 2% em relação a 2025).