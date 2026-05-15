Digi cresce em Espanha com receitas a subir 16,2% para 251,6 milhões

A Digi Espanha terminou o primeiro trimestre com receitas de 251,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 16,2% face ao mesmo período do ano anterior.

O EBITDA ajustado subiu para 58,3 milhões, uma melhoria de 43,6%, enquanto os custos operacionais cresceram 10,3% para 193,5 milhões, reflexo do maior volume de serviços móveis e do desenvolvimento do negócio.

A operadora viveu o seu melhor trimestre comercial, com 492 mil portabilidades, um crescimento de 22% em termos homólogos, e com mais de 586 mil novos clientes nesse período.

Esses ganhos levaram a base total para mais de 11,4 milhões de clientes, um aumento de 26% em doze meses.

Em março havia 7,58 milhões de clientes móveis, 2,75 milhões de clientes de fibra e 867.000 clientes de telefonia fixa, com crescimentos significativos em todas as frentes.

A nível de investimento, a Digi aplicou 119 milhões de euros no trimestre, um acréscimo de 35% face a 2025, maioritariamente direcionado para o plano de expansão de redes de fibra ultrarrápida.

O CEO de Digi em Espanha, Marius Varzaru, afirmou que estes resultados confirmam a capacidade da empresa para crescer de forma consistente e criar valor para clientes e acionistas.

Em contraste com a evolução em Espanha, o grupo Digi encerrou o trimestre com perdas de 16,2 milhões, contrastando com os lucros de 5,9 milhões amealhados em igual período de 2025.