Digi prepara IPO em Espanha com meta de colocar até 30% do capital em bolsa em 2026

Os coordenadores globais para esta transação incluem os bancos Barclays, Santander e UBS, que se juntam ao Rothschild, responsável pela assessoria financeira em todo o processo.
Bloomberg
A operadora de telecomunicações Digi avançou com a contratação do grupo financeiro Rothschild para iniciar os preparativos da sua estreia em bolsa na Espanha, prevista para 2026.

O jornal Expansión reporta que a Digi, que também opera em Portugal, está a preparar uma oferta pública inicial (IPO) para a sua subsidiária espanhola.

Os coordenadores globais para esta transação incluem os bancos Barclays, Santander e UBS, que se juntam ao Rothschild, responsável pela assessoria financeira em todo o processo.

De acordo com fontes do mercado citadas pelo jornal, a Digi pretende colocar entre 25% e 30% do seu capital em bolsa, através de uma combinação de uma oferta pública de subscrição (emissão de novas ações) e uma oferta pública de venda (disponibilização de ações existentes).

A Digi Espanha é totalmente detida pela Digi Roménia e, atualmente, é a quarta maior operadora de telecomunicações no mercado espanhol, atrás de Telefónica, Masorange e Vodafone. A avaliação da empresa está estimada em cerca de 2,5 mil milhões de euros, considerando tanto os capitais próprios como a dívida.

A primeira janela de oportunidade para a estreia em bolsa está prevista para maio de 2026, embora a data ainda não esteja confirmada e possa ser sujeita a alterações, conforme relatado pelo jornal.

Digi constrói rede 5G em Portugal em parceria com a Cellnex
Espanha
Digi
Banco Santander
Barclays
UBS

