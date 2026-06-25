Digi quer abrir até 30% do capital a investidores para atrair 300 milhões de euros

A Digi é uma operadora de telecomunicações criada na Roménia, que se expandiu para Espanha e posteriormente para Portugal (em novembro de 2024). Agora, equaciona lançar-se na bolsa de valores espanhola, para atrair capital.

Segundo avança o Cinco Días, está em causa a possibilidade de abrir ao público 25% a 30% do capital da Digi Spain, já no mês de julho. A operação permitiria à Digi atrair pelo menos 300 milhões de euros. O valor seria provavelmente reinvestido pela empresa, para escalar a operação.

Recorde-se que outras empresas espanholas do setor também estão cotadas na bolsa de Madrid. É o caso da Telefónica e da Cellnex Telecom, que negoceiam na bolsa de Madrid e integram o índice de referência IBEX 35. Por cá, a NOS negoceia na praça de Lisboa.

Recorde-se que a Digi deu, no ano passado, os primeiros passos no sentido de realizar esta operação. A estimativa apontava para o passado mês de maio. Ainda assim, a volatilidade notória nos mercados desde o início de abril acabou por travar o processo.