Dingolfing. Onde até as abelhas ajudam a BMW a tornar a produção automóvel mais sustentável

O novo modelo será apresentado em Portugal, no final da primeira quinzena de setembro. As primeiras unidades para venda deverão chegar em novembro, sendo que os preços oscilarão entre os 62 500 e os 116 500 euros (BMW i5 eDrive40 com PVP recomendado de 77 mil euros; BMW i5 M60 xDrive com PVP recomendado de 116 500 euros; BMW 520i com PVP recomendado de 62 500 euros; BMW 520d com PVP recomendado de 65 750 euros; BMW 520d xDrive com PVP recomendado de 68 250 euros).