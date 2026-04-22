Disney deixa cair linguagem neutra. Está de regresso o "ladies and gentlemen"

Fim da linguagem sem género e mil trabalhadores a caminho da porta de saída.

A Disney está a iniciar um novo capítulo na sua história, que inclui o regresso da saudação sem linguagem neutra. Entre as decisões tomadas pelo futuro CEO, estão ainda planos para despedir perto de mil trabalhadores, a maioria dos quais formam o departamento de marketing.

"Ladies and gentlemen, boys and girls" (ou "senhoras e senhores, meninos e meninas", em português) era a saudação usada até 2021. Naquele ano, a empresa implementou a frase "good evening, dreamers of all ages" (equivalente a "boa noite, sonhadores de todas as idades"), naquilo que se pretendia ser uma abordagem mais inclusiva.

Em causa estava uma mudança de políticas na Walt Disney, em particular na Walt Disney World, situada em Orlando, nos EUA. Aquela é a principal atração turística da marca, com dezenas de milhões de visitas todos os anos. Em 2025, os números caíram 1% face ao ano anterior.

Cerca de cinco anos depois daquela alteração, em 2026, a Disney muda de ideias e regressa à estratégia antiga. A decisão partiu de Josh D’Amaro, que vai assumir o lugar de CEO esta quarta-feira. Para tal, a escolha, que remonta a março, vai ser votada pelos acionistas, em assembleia geral.

Em simultâneo, a empresa quer despedir cerca de mil colaboradores (de uma força de trabalho que tinha 231 mil no final do ano fiscal de 2025). Destes, mais de metade trabalham no departamento de marketing da Disney.