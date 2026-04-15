Do fundo do oceano à Lua, os relógios continuam a querer estar em todo o lado (com vídeo)

Todos os anos, o entusiasmo é o mesmo nos primeiros dias da Watches and Wonders, a maior feira de alta relojoaria do mundo – nos últimos, o cansaço tolda algum do ânimo – onde as grandes casas apresentam as suas novidades e tentam surpreender um público cada vez mais exigente.

Desdobram-se em histórias, testam limites e para além das cores e dos materiais – o titânico e o tungsténio têm estado em destaque, por estes dias – apresentam também parcerias inéditas e prometem mais investigação e desenvolvimento. Querem mostrar “um tempo amigo, ao invés de um tempo que controla”, resumia uma das responsáveis da Hermés na apresentação das novidades deste ano, enquanto ele continua a passar, constante e intrépido.

Se há marcas que decidiram resgatar as inspirações de décadas passadas – como fizeram a Tudor, a Tag Heuer ou a Panerai - outras há que estão absolutamente focadas no futuro. Até porque não têm passado para se inspirar. É o caso da Bremont, uma marca inglesa, criada em 2002. Apesar de ter como sócio maioritário o americano Bill Ackman, desde 2023, a Bremont continua sedeada em Henley oh Thames, onde desenvolve e produz todos os relógios que coloca no mercado.

Destaca-se pela informalidade num setor que gosta particularmente de alguma presunção e também pelo facto de não fazer parte da ‘nata’ da relojoaria, instalada no sopé das montanhas suíças. E este ano chegou a Genebra com uma novidade que acabaria por fascinar grande parte dos presentes: o seu Bremont Supernova Chronograph vai ser enviado para a Lua, a bordo do rover FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform), que faz parte da Missão Griffin One da Astrobotic. Com o objetivo de recolher dados sobre a mitigação do pó lunar e as operações na superfície, a informação recolhida pelo rover FLIP servirá de base para o design e a funcionalidade de futuras plataformas lunares. O Supernova da Bremont será integrado no chassis do rover FLIP através de uma placa de azulejos concebida à medida.